Toyota'nın 6 fabrikasında üretim durdu: Nedeni patlama!

Japon otomotiv üreticilerinden Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring firmasına ait fabrikada patlama meydana geldi.
Toyota, parça tedarikçisi Chuo Spring'in fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Parça tedarik sıkıntısı var
İki işçinin yaralandığı patlamanın, tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.
Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.
Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı
Olumsuz etkilenen üretim hatlarının, Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.
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