Toyota'nın Avrupa satışları ilk çeyrekte yüzde 10 arttı Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 daha fazla araç sattı.

AA & Ensonhaber

Toyota Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğini yükselen satış grafiğiyle bitirdi. Ocak-mart döneminde geçen yıla oranla yüzde 10 daha fazla satış gerçekleştiren şirket, 319 bin 737 adetlik satış rakamı elde etti.

Toyata Avrupa, bu satış adetleriyle 2023'ün aynı dönemine göre pazar payını 0,2 puan artırarak yüzde 7,3'e yükseltti.

Toyota, marka bazında ise önceki yıla göre yüzde 8'lik satış artışıyla Avrupa'da ikinci sıradaki pozisyonunu korudu.

Toyota'nın Hilux ve Proace ürün ailesinden oluşan geniş hafif ticari araç ürün gamının satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 22 oranında artış göstererek 40 bin 852 adede ulaştı.

Çevreci araç satışları hızla artıyor

Geçen yıl olduğu gibi, 2024'te de Toyota'nın çevreci teknolojiye sahip araçlarına yüksek talep geliyor.

Toyota Avrupa'nın 319 bin 737 adetlik ilk çeyrek satışının yaklaşık 230 bin adedi elektrikli, tam hibrit, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluştu ve bu araçların satış oranında yüzde 10'luk bir artış elde edildi.

Bu çevreci araçlar, ilk üç ayda Toyota Avrupa'nın toplam satışlarının yüzde 72'sine tekabül etti.