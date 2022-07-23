Toyota'nın düşük emisyonlu araçları Avrupa'da ilgi görüyor

Toyota, otomotiv sektörünü etkileyen çip krizi ve tedarik sorunlarına rağmen, Avrupa'da pazar payını artırdı.

Otomotiv sektörünü etkileyen küresel çip tedarik sorunları, şirketleri zor durumda bırakıyor. Birçok marka, zaman zaman üretimi azaltarak küçülmeye gidiyor.

Toyota, otomotiv sektörünü etkileyen çip krizi ve tedarik sorunlarına karşın 2022’nin ilk yarısında Avrupa’da pazar payını artırmayı başardı.

AA'da yer alan habere göre, ilk 6 ayda 563 bin 67 adet satışa imza atan Toyota, pazarın yüzde 19 daraldığı dönemde geçen yıla göre yüzde 6 düşüş yaşayarak genel performansın üzerine çıktı.

Düşük emisyonlu araçlara talep fazla

Toyota, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 1 puan artış elde ederek ilk kez yüzde 7,6’lık pazar payına ulaştı. 2022 yılı boyunca markanın düşük CO2 emisyonuna sahip çevreci ürün gamına olan talep giderek arttı.

Avrupa'da Toyota'nın marka içindeki hibrit, tam elektrikli ve yakıt hücrelilerden oluşan elektrik motorlu satış oranı yüzde 9 artarak Avrupa genelinde yüzde 68'e çıktı.

En yüksek satış performansı gösteren modeller, toplam satışların yüzde 75’ini temsil eden Corolla ürün gamı, Yaris Cross, Yaris, C-HR ve RAV4 oldu.

Türkiye’de üretilen Corolla Sedan Hybrid’in satışı 25 bin 136 adet ve C-HR Hybrid’in satışı 69 bin 383 adet olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte Toyota’nın elektrik motorlu araç satış oranı, 2022’nin ilk yarısında 364 bine yakın oldu ve 2021’in aynı dönemine göre yüzde 11 artış elde edildi.

Düşük emisyonlu ve sıfır emisyonlu olan bu çevreci araçlar, toplam satışların yüzde 67’sini temsil etti.