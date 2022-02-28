Toyota'nın hibrit araç satışı 20 milyona dayandı

Toyota, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 19.5 milyon adedi aştı.

Son dönemde, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada alınan katı çevreci düzenlemeler ve kullanıcıların doğa dostu yaklaşımları, hibrit otomobillere olan ilgiyi artırdı.

Bu sayede dünyada ilk hibrit otomobili 1997 yılında sunan Toyota, o günden bu yana 19.5 milyon adetlik satışla 150 milyon tonu aşan karbon emisyonunu da önledi.

Bunun yanında çevreci yakıt teknolojilerine ve tasarruflu sürüşe son yıllarda büyük ilgi gösteren Türk kullanıcılarının da tercihleriyle, Türkiye’deki hibrit otomobillerin payı da toplam pazarda yüzdesi 8’ler seviyesinin üzerine çıktı. Bu oran 2012 yılında sadece yüzde 0,04 olarak hesaplanmıştı.

TÜRKİYE'DE 56 BİNDEN FAZLA SATTI

Türkiye’de ilk hibrit otomobili 2009 yılında sunan Toyota, bugüne kadar 56 bin 694 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota, Türkiye toplam hibrit otomobil satışlarında da yüzde 40’lık pay ile pazarda açık ara lider konumda.

Markanın Türkiye pazarındaki toplam araç satışlarında hibritlerin oranı da yüzde 45’e yaklaştı.

Elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek olan Toyota, AB’de 2035’ten itibaren yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.