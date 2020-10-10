Toyota'nın hibrit araç satışları 16 milyonu aştı

2020 yılının ilk 8 ayında 979 bin 855 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaşmış oldu

Son yıllarda hibrit ve elektrikli araçlara ilgi oldukça artarken, otomobil üreticileri de bu alana yoğunlaşmış durumda.

Bu üreticilerden biri olan Japon devi Toyota, 2020 yılının ilk 8 ayında 979 bin 855 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdiğinş ve toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaştığını duyurdu.

Toyota, bu satış rakamıyla hibrit teknolojisindeki açık ara liderliğini devam ettirirken, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR da yılın aynı dönemindeki 79 bin 132 adetlik satışıyla, üretilmeye başlandığı günden bu yana toplamda 655 bin 687 adetlik satışa imza attı.

AVRUPA'DA 3 MİLYONU GEÇTİ

Avrupa'daki hibrit araç satışlarında da 3 milyon adedi geçerek önemli bir başarı yakalayan Toyota'nın, yılın ilk 8 ayında tüm Avrupa'da hibrit araç satış adedi de 281 bin 876 olarak gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre şirket, Türkiye'de de 2009 yılından bugüne kadar 29 bin 776 adetlik hibrit otomobil satışı yaparak bu alandaki liderliğini sürdürdü.

Bugün Türkiye'de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93'ü Toyota logosu taşırken; Japon şirket, 2030 yılı için planlanan yıllık 5,5 milyon elektrikli araç satışlarının beklenenden 5 sene önce gerçekleşeceğini açıklamıştı.