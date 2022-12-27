Toyota’nın küresel araç üretimi en yüksek seviyeye çıktı

Toyota’nın küresel araç üretimi tahminleri aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Japon otomobil üreticisi Toyota, kasım ayı küresel araç üretiminin yüzde 1,5 artarak, 833 bin 104 adede ulaştığını duıyurdu.

Şirketin artan üretim ve satış adetlerindeki yükselişte Kuzey Amerika pazarındaki canlanma ve koronavirüs nedeniyle hız kesen yedek parça tedarik sorunlarının düzelmesi etkili oldu.

Tüm zamanların en yükseği

Şirketin Japonya’daki üretimi yüzde 3,3 azalarak, 266 bin 174 araca gerilerken; denizaşırı üretim yüzde 3,8 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 566 bin 930 adede ulaştı.

Marka, aralık ayı üretimini 700 bin araç seviyelerinde beklediğini ve yıllık toplamda 9.2 milyon adetlik bir hedefi koruduğunu söyledi.

Öte yandan Toyota, geçtiğimiz yıl toplam 8.6 milyon adet otomobil üretmişti.