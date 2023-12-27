Toyota'nın küresel üretimi kasımda rekor kırdı Güçlü talebin etkisiyle Toyota'nın küresel üretimi kasım ayında rekor seviyeye yükseldi.

ensonhaber.com

Toyota Motor'un küresel üretimi, kasım ayında yüzde 11 artış göstererek rekor seviyeye ulaştı ve geçen yılki tedarik zinciri kesintilerinden sonra hızlı bir şekilde toparlandı.

Öte yandan şirket, bu yıl hem Japonya'da hem de diğer ülkelerde güçlü talepten faydalandı.

Toyota, kasım ayında toplam 926 bin 573 araç üretti ve otomobil üreticilerinin dünya çapında yarı iletken kıtlığı nedeniyle sıkıntıya girdiği bir önceki yıla göre yüzde 14 artış kaydetti.

Toyota satışlarını artırdı

Toyota, kasım ayında kendi ülkesinde satışlarını yüzde 27 artırmayı başardı. ABD'de ve Çin'deki satışlarda ise yüzde 17 artış kaydedildi.

Avrupa pazarındaki satış artış oranı ise yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.

Bu sonuçlar, dünyanın en büyük otomobil üreticisinin 2023'te 10 milyondan fazla Toyota ve Lexus markalı aracın küresel satışını gerçekleştirme yolunda ilerlemesini sağladı. Bu da yeni bir rekor anlamına geliyor.

Bu yıl şu ana kadar satılan araçların yaklaşık üçte biri benzinli-elektrikli hibrit araçlardan oluştu.