Toyota'nın nisan satışları yüzde 11 düştü

Toyota Motor nisan ayı küresel araç satışlarının, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,1 düşüş gösterdiği açıkladı.

Toyota yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan koronavirüs vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

AA'da yer alan habere göre Japon firma, nisan ayı küresel araç satışlarının yüzde 11,1 gerileyerek 763 bin 708'e düştüğünü duyurdu.

Buna göre Japonya içi satışlar yüzde 16,8 düşüşle 103 bin 143'e, deniz aşırı satışlar ise yüzde 10,2 düşüşle 660 bin 565'e geriledi.

Üretim de azaldı

Toyota'nın aynı dönem araç üretimi de ülke içi yüzde 9, Japonya dışı yüzde 9,1 düşüş kaydetti.

Açıklamada "Hem koronavirüs hem de parça tedarikine yönelik şartlar belirsizliğini koruyor, etkinin en aza indirilmesi için tüm çabayı sarf ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

"Önümüzü göremiyoruz"

Haziran-Ağustos ayları arasında dünya genelinde ayda ortalama 850 bin araç üretmeyi planladığını belirten şirket; çip kıtlığı, koronavirüs salgınları ve diğer faktörlerin "ileriye bakmayı zorlaştırdığını ve önlerini göremediklerini" söylemişti.