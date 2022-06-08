Petrol
121
0.36%
Euro
18.1684
1.09%
Dolar
16.9441
1.13%
Altın
1.006
0.91%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
518.093
4.85%
BTXN Coin
10.99
-4.26%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Toyota'nın nisan satışları yüzde 11 düştü

    Toyota Motor nisan ayı küresel araç satışlarının, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,1 düşüş gösterdiği açıkladı.
    • 08.06.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toyota'nın nisan satışları yüzde 11 düştü

    Toyota yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan koronavirüs vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

    AA'da yer alan habere göre Japon firma, nisan ayı küresel araç satışlarının yüzde 11,1 gerileyerek 763 bin 708'e düştüğünü duyurdu.

    Buna göre Japonya içi satışlar yüzde 16,8 düşüşle 103 bin 143'e, deniz aşırı satışlar ise yüzde 10,2 düşüşle 660 bin 565'e geriledi.

    Üretim de azaldı

    Toyota'nın aynı dönem araç üretimi de ülke içi yüzde 9, Japonya dışı yüzde 9,1 düşüş kaydetti.

    Açıklamada "Hem koronavirüs hem de parça tedarikine yönelik şartlar belirsizliğini koruyor, etkinin en aza indirilmesi için tüm çabayı sarf ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

    toyota tundra

    "Önümüzü göremiyoruz"

    Haziran-Ağustos ayları arasında dünya genelinde ayda ortalama 850 bin araç üretmeyi planladığını belirten şirket; çip kıtlığı, koronavirüs salgınları ve diğer faktörlerin "ileriye bakmayı zorlaştırdığını ve önlerini göremediklerini" söylemişti.


    İlginizi Çekebilir

    Zehra Güneş'ten romantik paylaşım! Sevgilisiyle aşka geldi, sosyal medya yıkıldı
    Medya

    Zehra Güneş'ten romantik paylaşım! Sevgilisiyle aşka geldi, sosyal medya yıkıldı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Magazin

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Görüş Bildir