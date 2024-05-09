Toyota'nın Rusya'daki eski fabrikasında Aurus marka araçlar üretilecek Toyota'nın St. Petersburg'daki eski fabrikasında Rus Aurus marka araçların üretileceği açıklandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerinden aylar geçti ve dünyanın birçok büyük şirketi, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlara dünyada otomobil devleri de katıldı.

Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo, Rusya'daki üretim üslerini durdurma kararı almıştı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Toyota'nın St. Petersburg'daki eski fabrikasında Rus Aurus marka araçların üretileceğini belirtti.

Üretim yıl sonuna kadar başlayacak

Fabrikanın Aurus şirketine devredildiğini belirten Manturov, fabrikada araç üretiminin yıl sonuna kadar başlayacağını ifade etti.

Rusya Otomobil Satıcıları Birliği verilerine göre, Rusya'da geçen yıl 115 adet Aurus marka araç satılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey yetkililerin tercih ettiği Aurus, ürettiği lüks araçlarla tanınıyor.