Toyota'nın Sakarya'daki tesisine 305 milyon euroluk yatırım Toyota, Sakarya'daki tesislere 308 milyon euroluk yatırım yaptı. Bu yatırımla birlikte şarj edilebilir hibrit CH-R modelinin bataryaları da Türkiye'de üretilecek.

ensonhaber.com

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’daki fabrikasında yeni Toyota C-HR modelini üretmeye başladı.

Yeni nesil Toyota C-HR ile Toyota’nın Avrupa’daki tesislerinde ilk şarj edilebilir otomobil ve batarya üreten fabrikası unvanını alan şirket, Türkiye’yi hibrit otomobil üretim üssü haline getiriyor.

305 milyon euroluk yatırım

Toyota, Sakarya'daki tesislere 308 milyon euroluk yatırım yaptı. Bu yatırımla birlikte şarj edilebilir hibrit CH-R modelinin bataryaları da Türkiye'de üretilecek.

Fabrikadaki ana üretim hattı, önümüzdeki yıl 80 bin adet Toyota Corolla sedan ve 140 bin adet CH-R modelinin yanı sıra batarya paketleri de üretecek.

Batarya paketlerinin üretim kapasitesi ise şu anlık yıllık 75 bin adet civarında. Çalışanlar, Japonya'dan ve Çin'den gelen hücreleri bir araya getirerek bir batarya paketi oluşturacaklar.

Tamamlanan batarya paketinde soğutma sistemi ve bazı kompleks parçalar da yer alıyor. Batarya üretiminin tamamlanması ise yaklaşık olarak 56 dakika sürüyor.

Üretim sürecini sürekli olarak izleyen kameralar, her bataryanın kaydını tutuyor. Böylece olası bir durumda izlenebilirlik artıyor.