Toyota'nın ticari araç modeli Proace City, Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Japon otomobil üreticisi Toyota, Proace City camlı van modelini Türkiye'de satışa çıkardı. İşte Toyota Proace City fiyatı ve özellikleri...

Türkiye'de Hilux ile hafif ticari araç pazarında farkını ortaya koyan Toyota, Proace City camlı van modelini de satışa çıkararak ticari araç pazarında elini daha da güçlendirdi.

Müşterilerin beklentilerini karşılayacak şekilde hem iş hem de özel amaçlı kullanılacak özellikler dikkate alınarak tasarlanan Proace City, Türkiye'de lansmana özel 199 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Türkiye ve Avrupa'da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığını belirterek,"PROACE CITY dış tasarımda şık ve premium, iç tasarımda da binek araç konforuna sahip bir model. Müşterilerimiz iş hayatlarında da, aileleriyle birlikte özel hayatlarında da PROACE CITY'i severek kullanacaklar." ifadelerini kullandı

TOYOTA PROACE CITY ÖZELLİKLERİ

821 kilogram taşıma kapasitesi ve 1.000 kilogramlık römork çekme kapasitesiyle öne çıkan PROACE CITY, aynı zamanda verimli motor seçenekleri sunuyor. PROACE CITY, üst düzey teknolojik özellikleri, etkileyici aktif güvenlik sistemleri ve kolay kullanıma sahip esnek kabiniyle donanımlı bir mobil ofis gibi kullanılabiliyor.

4,403 mm uzunluğa, 1,880 mm yüksekliğe, 1,848 mm genişliğe ve 2,785 mm dingil mesafesine sahip PROACE CITY, modern iç ve dış tasarımı pratik bir kullanım ve konforlu sürüşle buluşturuyor. Araç, 775 litre ve arka koltuklar katlandığında 1.414 litre olan bagaj hacmiyle de öne çıkıyor.

PROACE CITY, iki farklı dizel motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. 100 HP ve 130 HP'lik 1.5 litre dizel motorlar, düşük yakıt tüketimi ve düşük karbondioksit emisyon değerleriyle öne çıkıyor.

100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik giriş seviyesi dizel motor, 5 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 110 g/km karbondioksit değerine sahip motorun karma tüketimi 4.2 litre/100 km.

PROACE CITY’nin daha yüksek performans sunan 130 HP ve 300 Nm’lik 1.5 litre dizel motoru ise 8 ileri otomatik şanzıman ile geliyor.

114 g/km karbondioksit emisyon salımı olan aracın, 100 kilometrede tüketimi ise 4.4 litre. 0-100 km/s hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlayan 130 HP’lik PROACE CITY, 183 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Binek otomobillerde bulunan son aktif güvenlik sistemlerini ve sürücü asistan sistemlerini adapte eden PROACE CITY, yenilikçi güvenlik paketleriyle geliyor.

Araçta otomatik frenleme yapan yaya algılama özellikli ön çarpışma önleyici, trafik işareti algılama sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, otomatik yanan uzun farlar, römork savrulma kontrol sistemi, kör nokta uyarı sistemive akıllı park destek sistemi gibi özellikler yer alıyor.



