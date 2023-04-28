Toyota'nın üretim ve satışı, en yüksek seviyeyi gördü Toyota Motor'un, 2022 mali yılında küresel üretim ve satışı, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

AA Otomotiv üretimi ve satış piyasalarında koronavirüs salgını kaynaklı ortaya çıkan parça ve yarı iletken çip tedarik sorunları hafiflemeye başladı. Japon otomobil üreticisi Toyota'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 2022 mali yılı küresel araç üretim ve araç satışlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Bu verilere göre firmanın Mart 2023'te sona eren 2022 mali yılı küresel üretimi, 2021 mali yılına kıyasla yüzde 6,5 artışla 9,13 milyona ulaştı. Son rekor 2016 yılındaydı Toyota'nın önceki küresel üretim rekoru 9,08 milyon aracın imal edildiği 2016 mali yılında kaydedilmişti. Japon firmanın 2022 mali yılı küresel satışları yüzde 1 artışla 9,61 milyona yükseldi. Şirketin önceki küresel satış rekoru 9,55 milyon aracın satıldığı 2018 mali yılında kayda geçmişti. 2022 mali yılında Toyota'nın, ülke dışı satışları yüzde 1,1 artışla 8,2 milyona; Japonya içi satışları ise yüzde 0,8 artışla 1,41 milyona ulaşmıştı. Yurt dışı araç satış rakamlarında, Avrupa ve Güneydoğu Asya piyasalarındaki güçlü talebin etkisinin hissedildiğine de vurgu yapıldı.