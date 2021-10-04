Toyota'nın üretimi çip krizi nedeniyle düştü

Toyota Motor, küresel üretim oranında son bir yılda ilk düşüşünü ağustos ayında yaşadı. Bu düşüşün nedeni ise küresel çip tedarik sorunları.

Bu yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, zaman zaman üretimi durdurma kararı alıyor.

Bu markalardan biri olan Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın küresel üretimi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 düşüşle 531 bin 448'e geriledi. Bu düşüş, son bir yılın ilk düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Japonya içi üretim, söz konusu dönemde yüzde 8,4 düşerek 185 bin 726'ya, deniz aşırı üretim ise yüzde 19,9 düşüşle 345 bin 722'ye geriledi.

DÜŞÜŞÜN İKİ NEDENİ: ÇİP KRİZİ VE VİRÜS

Düşüşte, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı ile koronavirüs salgını sonucu faaliyeti durdurulan Güneydoğu Asya fabrikalarındaki parça açığı etkili oldu.



Firmanın, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kapsamlı küresel üretim hedefi ise daha önce açıklanan seviyeden, 300 bin düşürülerek 9 milyona çekildi.



