Toyota'nın üretimi yüzde 28 düştü

Toyota Motor, mayıs ayı Japonya içi üretiminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 düştüğünü açıkladı.

Geçen yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, zaman zaman üretimi durdurma kararı alıyor. Çip krizinin günümüzde bile hala devam etmesi, markaları zor durumda bırakıyor.

Toyota Motor, mayıs ayı Japonya içi üretiminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 düştüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota'nın mayıs ayı ülke içi üretim oranı, Mayıs 2021'e göre yüzde 28,5 düşüşle 144 bin 204'e geriledi.

AA'da yer alan habere göre, Ocak 2022'de, gecen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,2 düşüş kaydedilmişti. Mayıs ayı düşüş oranı, Ocak 2022'den bu yana en büyük olarak kayda geçti.

Küresel üretim de düştü

Japon firma, mayıs ayı küresel bazda üretimin ise 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 düşüşle 634 bin 940'e gerilediğini duyurdu. Toyota, Mayıs 2022 küresel üretim hedefini yaklaşık 700 bin olarak açıklamıştı.