Toyota'nın yeni elektrikli otomobili bZ4X tanıtıldı

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda yakında piyasaya sunulacak elektrikli Toyota bZ4X modelinin konsept görüntülerini paylaştı.

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurdu.

Yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X, Toyota'nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkati çekiyor.

Konseptteki 'bZ' kısaltması, 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor.

Toyota, bu araçla aynı zamanda topluma, bireylere ve çevreye yeni faydalar sağlamayı da amaçlıyor.

Toyota bZ4X'te yer alan AWD sistemi, ön ve arka akslarda yer alan elektrik motorlarıyla gerçekleştiriliyor. Toyota'nın bu alandaki zengin geçmişi ve derin deneyimiyle birlikte Toyota bZ4X, dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkati çekiyor.

Sistem Toyota bZ4X Konsepti'ne gerçek off-road kapasitesi sağlarken, aynı zamanda her yol koşulunda ekstra güvenlik sağlıyor.

GELECEK YIL SATIŞA ÇIKACAK

Yeni Toyota bZ4X, Toyota ve Subaru iş birliğiyle her şirketin kendine özgü becerilerini ve deneyimlerini temel alarak geliştirildi. Aracın üretim versiyonunun ise 2022'nin ortasında satışa sunulması planlanıyor.

Marka, 2025 yılına kadar global olarak ürün gamında 70'ten fazla elektrik motorlu araç sunacak. Bunların en az 15 adedi ise bataryalı elektrikli araç olacak.