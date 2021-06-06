Toyota'nın yeni elektrikli otomobili bZ4X'in üretimi başlıyor

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni elektrikli bZ4X modelinin üretimine bu yıl içinde başlayacak.

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurmuştu.

Yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X, Toyota'nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkati çekiyor.

Konseptteki 'bZ' kısaltması, 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor.

ÜRETİM BAŞLIYOR

Toyota Kuzey Amerika'da Pazarlama Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Lisa Materazzo bZ4x'in bu yıl üretime gireceğini ve gelecek yıl satışa sunulacağını duyurdu.

Toyota, 2025 yılına kadar piyasaya 7 adet bZ modeli sürmüş olmayı hedefliyor. Japon markanın yaptığı isim hakları başvurusunda bZ1x ile bZ5x arası güvence altına alınmıştı.

Patentler arasında yer alan ve x takısı taşımayan isimler ise dört çeker seçeneğinin sunulmayacağı otomobillere işaret ediyor.

Toyota'nın bZ ailesi, 2025'e kadar planladığı 15 yeni elektrikli modellik atılımın bir parçası olacak. Japon otomobil devi, o zamana kadar elektrikli ve elektrik destekli araç sayısını ise 70'e çıkarmayı hedefliyor.