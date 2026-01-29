Toyota'nın yeni elektrikli SUV modeli 2026 bZ Woodland'ın fiyatı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota, elektrikli araç ürün gamını genişleten yeni bZ Woodland modelinin başlangıç fiyatını 46 bin 750 dolar olarak belirleyerek tartışmalı bir fiyat politikasına imza attı.

Aracın neredeyse birebir kopyası olan ve aynı teknik altyapıyı paylaşan Subaru Trailseeker ise 41 bin 445 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

TEKNİK İKİZLERİN PERFORMANS DETAYLARI

Her iki model de standart olarak 375 beygir güç üreten çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ve 67 kWh kapasiteli batarya paketiyle geliyor.

Teknik benzerliklere rağmen Toyota bZ Woodland 260 mil menzil sunarken, Subaru Trailseeker 280 millik menzil tahminiyle kağıt üzerinde daha avantajlı görünüyor.

DONANIM SEÇENEKLERİ

Tüketiciler, Toyota amblemli modeli tercih etmek istediklerinde Subaru'daki eşdeğerine kıyasla 5 bin 305 dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Toyota modeli temel ve Premium donanım seviyeleriyle sunulurken, Subaru cephesinde Premium, Limited ve Touring olmak üzere daha geniş bir paket seçeneği bulunuyor.