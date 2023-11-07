Toyota'dan yeni başarı: 300 milyon otomobil üretti! Toyota, küresel çapta toplam 300 milyon adet otomobil üreterek tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

ensonhaber.com

Japon otomobil üreticisi Toyota, Eylül 2023 üretim rakamları da dahil olmak üzere toplam 300 milyon otomobillik küresel üretim gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket, kendi ülkesinde 180,52 milyon, diğer ülkelerde ise 119,6 milyon otomobil üretimi gerçekleştirdi. En yüksek toplam üretime sahip model Corolla, 53 milyon 399 bin adetlik üretime ulaştı.

Toyota, geçtiğimiz yıllarda üst üste üçüncü kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu.

Tarihte ilk kez otomobil üreticisinin üretim ve satışları mali yılın ilk yarısında 5 milyon adet çıtasını aştı.

Toyota Türkiye satışları

Markanın ülkemizdeki otomobil satışları ODMD verilerine göre Ocak-Ekim 2023 döneminde 42 bin adede yaklaştı. Satışlarda en büyük pay Corolla'nın olurken, aynı zamanda Sakarya’da üretilen C-HR modeli de satışlara eşlik ediyor.

Sakarya’daki fabrikada kurulan yıllık 75 bin adet kapasiteli yeni batarya üretim hattı ile şirket, Toyota’nın Avrupa operasyonlarını güçlendiriyor.

Avrupa’daki ilk PHEV aracını Türkiye’de üretecek olan Toyota’nın yeni model ile 800 binden fazla satış yapması ve Avrupa pazar payını yüzde 7’ye çıkarması bekleniyor.