Trafiğe 10 ayda 1 milyon aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-ekim döneminde 998 bin 860 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 34 bin 111 taşıtın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ve ilk 10 aya ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 105 bin 532 oldu. Ekimde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı ise 85 bin 691 olarak belirlendi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde, bir önceki aya göre yüzde 7,9 azaldı. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 25,1 düştü.

EKİMDE EN ÇOK KAYDI YAPILAN MARKALAR

Fiat - 7 bin 353

Renault - 5 bin 222

Volkswagen - 3 bin 708

Hyundai - 3 bin 388

Peugeot - 2 bin 860

Citroen - 2 bin 486

Honda - 2 bin 320

Toyota - 2 bin 243

Dacia - 2 bin 155

Opel - 1.755

Diğer - 10 bin 088

10 AYLIK RAKAMLAR

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 17,4 artarak 998 bin 860, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,8 azalarak 34 bin 111 oldu. Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 964 bin 749 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 642 otomobilin yüzde 61,7'sinin benzin, yüzde 23,9'unun dizel, yüzde 8,9'unun elektrikli veya hibrit, yüzde 5,5'inin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 634 bin 249 otomobilin ise yüzde 37,7'sinin dizel, yüzde 36'sının LPG, yüzde 25,4'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,6'sının elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 oldu.

Yılın 10 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 28,9'unun 1401-1500, yüzde 26,6'sının 1300 ve altı, yüzde 22,2'sinin 1301-1400, yüzde 14,8'inin 1501-1600, yüzde 6,1'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.