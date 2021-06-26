Trafiğe ilk 5 ayda 502 bin aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 502 bin 973 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 17 bin 146 taşıtın kaydı silindi. Böylece bu dönemde, trafikteki toplam taşıt sayısında 485 bin 827 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Paylaşılan verilere göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24 milyon 628 bin 96 olarak gerçekleşti.

Bu araçların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYISTA 76 BİN YENİ ARAÇ TRAFİĞE ÇIKTI

Mayısta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 76 bin 877 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 49,9 ile otomobil ilk sırada yer aldı.

Otomobili, yüzde 27,9 ile motosiklet, yüzde 12,4 ile kamyonet, yüzde 6,1 ile traktör, yüzde 2,9 ile kamyon, yüzde 0,4 ile otobüs, yüzde 0,3 ile minibüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 61,2 artarak 502 bin 973, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 8,3 azalarak 17 bin 146 oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 485 bin 827 artış gerçekleşti.

EN ÇOK BENZİNLİ TERCİH EDİLDİ

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 291 bin 297 otomobilin yüzde 59'unun benzin, yüzde 27,8'inin dizel, yüzde 7,9'unun elektrikli veya hibrit, yüzde 5,3'ünün de LPG yakıtlı olduğu kayıtlara geçti.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 387 bin 183 otomobilin ise yüzde 38,1'i dizel, yüzde 36,3'ü LPG, yüzde 24,9'u benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü elektrikli veya hibrit yakıtlı olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.



