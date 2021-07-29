Trafiğe ilk 6 ayda 607 bin aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-haziran döneminde 607 bin 289 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 21 bin 155 taşıtın da kaydı silindi. İşte yılın ilk yarısına ait güncel rakamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının ocak-haziran dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı.

Ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 56,5 artarak 607 bin 289, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 21 bin 155 oldu.

Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 586 bin 134 artış gerçekleşti.

HAZİRANDA 104 BİN TAŞIT KAYDI

Yalnızca haziran ayına bakıldığında ise, trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 104 bin 316 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 49,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 30,2 ile motosiklet, yüzde 10,6 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör, yüzde 2,5 ile kamyon, yüzde 0,5 ile minibüs, yüzde 0,3 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 35,7 arttı. Artış oranları minibüste yüzde 104, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 46,9, otomobilde yüzde 35,4, traktörde yüzde 31,1, otobüste yüzde 21,7, kamyonda yüzde 17,3 ve kamyonette yüzde 16,3 olarak kayıtlara geçti.

HAZİRANDA EN ÇOK KAYDI YAPILAN MARKALAR

Fiat: 6 bin 590

Renault: 6 bin 586

Volkswagen: 5 bin 508

Peugeot: 3 bin 313

Toyota: 3 bin 221

Hyundai: 3 bin 195

Honda: 2 bin 821

Skoda: 2 bin 437

Dacia: 2 bin 263

Mercedes: 1.996

Diğer: 13 bin 973

TOPLAM ARAÇ TAŞIT 24 MİLYONU AŞTI

Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24 milyon 729 bin 901 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.