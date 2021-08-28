Trafiğe ilk 7 ayda 724 bin aracın kaydı yapıldı

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 37,4 artarak 724 bin 277 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz aynına ve ilk 7 aylık döneme ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı, 116 bin 988 olarak belirlenirken; bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 54 ile ilk sırada yer aldı.

Otomobili yüzde 24,3 ile motosiklet, yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 3,7 ile traktör, yüzde 2,5 ile kamyon, yüzde 0,5 ile minibüs, yüzde 0,2 ile otobüs, yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 15,8 azalma görüldü.

İLK 7 AYDA 724 BİN KAYIT

Bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 37,4 artarak 724 bin 277, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 23 bin 909 oldu.

Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 368 adet artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 406 bin 408 otomobilin yüzde 60,6'sının benzin, yüzde 25,8'inin dizel, yüzde 8,3'ünün elektrikli veya hibrit, yüzde 5,3'ünün LPG yakıtlı olduğu görüldü.

TOPLAM TAŞIT 25 MİLYONA YAKLAŞTI

Yapılan açıklamaya göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24 milyon 841 bin 868 olarak kayda geçti.