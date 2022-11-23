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    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde azaldı

    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüşle 102 bin 403 adet oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 10:22
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    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında trafiğe kaydedilen araç sayısını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü ve 102 bin 403 adet olarak kayıtlara geçti.

    Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 15,2, kamyonette yüzde 14,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,0, otomobilde yüzde 10,0, otobüste yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,5 artarken motosiklette yüzde 15,9 ve kamyonda yüzde 14,1 azaldı.

    Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8'ini otomobil, yüzde 30,7'sini motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    trafik

    Geçen yılın aynı dönemine göre artış var

    Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 61,3, otobüste yüzde 28,3, kamyonette yüzde 24,0, kamyonda yüzde 16,0, traktörde yüzde 14,5, otomobilde yüzde 0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,7 ve minibüste yüzde 7,8 azaldı.

    Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu.

    Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,1 artarak 1 milyon 9 bin 902 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 29 bin 559 adet oldu.

    trafik


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