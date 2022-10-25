Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylülde azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,3 düşüşle 102 bin 506 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında trafiğe kaydedilen araç sayısını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,3 düştü ve 102 bin 506 adet olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,9'unu otomobil, yüzde 36,5'ini motosiklet, yüzde 14'ünü kamyonet, yüzde 6,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Otomobil sayısı azaldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 26 ve kamyonette yüzde 15,9 artarken; otomobilde yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 16,5, kamyonda yüzde 10,2, otobüste yüzde 10,1, motosiklette yüzde 9,1 ve minibüste yüzde 5,7 azaldı.

Toplam taşıt sayısı 29 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 26 milyon 129 bin 4 oldu Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,4'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En çok benzinli tercih edildi

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 410 bin 513 adet otomobilin yüzde 70,2'si benzin, yüzde 18,1'i dizel, yüzde 9,6'sı elektrikli veya hibrit olup, yüzde 2,1'i LPG yakıtlı olarak kayda geçti.

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 113 bin 925 adet otomobilin ise yüzde 37,1'i dizel, yüzde 35,3'ü LPG, yüzde 26,4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9'u elektrikli veya hibrit olarak hesaplandı.