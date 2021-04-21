Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta yüzde 71,8 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 71,8 artarak 130 bin 420 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini yayınladı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 71,8 artarak 130 bin 420 adet oldu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 61,3'ünü otomobil, yüzde 15,4'ünü motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 5,7'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 117,8, otomobilde yüzde 87,2, motosiklette yüzde 61,0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,4, kamyonette yüzde 52,7, kamyonda yüzde 47,3, otobüste yüzde 34,2 ve traktörde yüzde 30,0 arttı.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 47 ARTIŞ VAR

Ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 47,3 artarak 323 bin 635 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 11 bin 836 adet oldu.

Böylece ocak-mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 311 bin 799 adet artış gerçekleşti.