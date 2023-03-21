Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 63,8 arttı Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,8 artarak 109 bin 19'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,8 artarak 109 bin 19'a çıktı.

Toplam taşıt sayısı 107 bin arttı

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 53 azalarak 1529'a düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ilk ayında 107 bin 490 artış kaydetti.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43'ünü otomobil, yüzde 33,7'sini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 31,9 azaldı. Bu rakam traktörde yüzde 0,8 artarken, otomobilde yüzde 42,3 düşüş gösterdi.

Toplam taşıt sayısı 26,7 milyonu geçti

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 25 milyon 385 bin 84'ten 26 milyon 748 bin 508'e yükseldi.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,8'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.