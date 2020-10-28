Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23,8 milyona yükseldi

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,12 artarak 23 milyon 132 bin 670'den 23 milyon 854 bin 820'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizdeki araç sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 23,8 MİLYON OLDU

Açıklanan verilere göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,12 artarak 23 milyon 132 bin 670'den 23 milyon 854 bin 820'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOSA GÖRE ARTIŞ VAR

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında 103 bin 872 aracın trafiğe kaydı yapılmıştı. Eylülde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı ise 105 bin 732 oldu.

Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Kamyonda yüzde 49,2, kamyonette yüzde 26,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16,7, traktörde yüzde 16,1, minibüste yüzde 5,2 artış; otobüste yüzde 15,8, motosiklette yüzde 6,2 ve otomobilde yüzde 3,3 azalış görüldü.

İLK 9 AYDA ARAÇ SAYISI 700 BİN ARTTI

Ocak-eylül döneminde 736 bin 543 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 35 bin 995 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 700 bin 548 arttı.





EYLÜLDE EN ÇOK TERHİC EDİLEN MARKALAR

Eylül ayında 54 bin 705 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 20,3'ü Fiat, yüzde 17,4'ü Renault, yüzde 8,6'sı Toyota, yüzde 6,1'i Volkswagen, yüzde 4,8'i Skoda, yüzde 4,7'si Hyundai, yüzde 4,6'sı Ford, yüzde 3,8'i Honda, yüzde 3,3'ü Nissan, yüzde 3,0'ı Seat, yüzde 2,9'u Peugeot, yüzde 2,5'i BMW, yüzde 2,5'i Audi, yüzde 2,4'ü Opel, yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Kia, yüzde 2,2'si Dacia, yüzde 2,1'i Citroen, yüzde 0,8'i Volvo, yüzde 0,6'sı Jeep ve yüzde 2,8'i diğer markalardan oluştu.