Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 24,3 milyona yükseldi

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 24 milyon 328 bin 780'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 kategorideki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı, 2002 sonunda 8 milyon 655 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Toplam taşıt sayısı 2011'de 16 milyon 89 bine ulaşırken, geçen yıl sonu itibarıyla 24 milyon 144 bini geçti.

ŞUBATTA 75 BİN ARACIN KAYDI YAPILDI

Trafiğe şubat ayında 75 bin 902 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 525 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı şubatta 72 bin 377 arttı.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,3'ünü otomobil, yüzde 16,5'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TOPLAM 24,3 MİLYON ARAÇ

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyon 293 bin 489'dan 24 milyon 328 bin 780'e yükseldi.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 42 bin 729 otomobilin markalara göre dağılımına bakıldığında ilk üç sırayı, yüzde 14,2 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Volkswagen ve yüzde 9,7 ile Toyota'nın aldığı görüldü.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin, yüzde 55,4'ü benzin, yüzde 30,6'sı dizel, yüzde 9,1'i elektrikli veya hibrit, yüzde 4,9'u LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti.