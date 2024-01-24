Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2023'te 28,7 milyon oldu Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yıl 2 milyon 290 bin oldu. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492'ye ulaştı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2023 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı.

Geçen yıl, 2022'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 oldu.

Böylece 2023'te trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 otomobilin yüzde 66,1'inin benzin, yüzde 16,3'ünün dizel, yüzde 9,3'ünün hibrit, yüzde 6,9'unun elektrikli, 1,4'ünün LPG'li olduğu görüldü.

Toplam taşıt sayısı 28 milyonu aştı

2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin 492 oldu.

Bu araçların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık verileri

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 199 bin 259 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 45,3'ünün otomobil, yüzde 38,3'ünün motosiklet, yüzde 9,7'sinin kamyonet, yüzde 4,7'sinin traktör, yüzde 1,2'sinin kamyon, yüzde 0,4'ünün minibüs, yüzde 0,3'ünün otobüs ve yüzde 0,1'inin de özel amaçlı taşıtlar olduğu belirlendi.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 45,3 yükseldi.

Söz konusu ayda 838 bin 871 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 65,7'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 90 bin 181 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)