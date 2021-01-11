Trafik cezaları artık araç kiralayana kesilecek

Daha önce işletmelerin sorumlu tutulduğu kiralık araçlarda kural ihlalinden doğan cezalar, artık kiralayan adına düzenlenecek.

Oto kiralama sektörünün trafik cezaları konusunda 65 yıldır beklediği yasal düzenleme yapıldı.

Daha önce araç kiralama şirketlerinin sorumlu tutulduğu cezalar, artık kiralayan adına düzenlenecek. Kiralık araç kullananlar, artık ihlallerinden de sorumlu olacak.

Araç kiralama şirketlerinin uzun süredir beklediği düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yüzleri gülen şirket sahipleri, birçok mağduriyetin önüne geçildiğini söyledi.

CEZALARI ARTIK ŞİRKETLER ÖDEMEYECEK

Düzenleme yapılmadan önce, kiralanan araçların plakasına yazılan cezaların 15-20 gün sonra araç kiralama şirketlerine tebliğ edildiğini, aracın teslim edilmesinin ardından birçok müşteriye ulaşamadıkları için cezaların kendileri tarafından ödendiğini söyleyen Edirneli araç kiralama şirketinin yöneticisi Ercan Özmencik, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle artık böyle bir sorun kalmadığını belirtti.



