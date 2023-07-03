Trafik sigortasına zam yolda Asgari ücretin yükselmesi sonrası trafik sigortasına zam bekleniyor.

Asgari ücretin yükselmesi sonrası trafik sigortasına zam beklentisi arttı. Sektör yetkilileri maliyetlerindeki artışın yüzde 40'ı aştığını belirterek, benzer oranda zam talep ediyor.

Trafik sigortasında vefat ve sakatlık tazminatı anlaşmazlıklarının yüzde 80'i mahkemelerde çözülüyor.

Sonrasında ödenecek rakam mevcut asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu nedenle sektör, asgari ücretteki artışın trafik sigortasında maliyeti yüzde 40 artıracağını düşünüyor.

20 milyar lira ek maliyet

Sektör yetkilileri, asgari ücretteki artışın 20 milyar lira ek maliyet yarattığını söylüyor. Sigortacılar, şubat ayında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir kararın da hesaplarını değiştirdiğini dile getiriyor.