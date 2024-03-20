Trafikte en fazla araç olan ilk 20 il! En kalabalık trafik İstanbul'da Trafiğe kayıtlı araç sayısı 29,1 milyonu geçti. Bu araçların 81 ile dağılımı incelendiğinde en çok aracın İstanbul'da kayıtlı olduğu ve ikinci yoğun ilin ise Ankara olduğu belirlendi.

Özel Haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 26 milyon 748 bin 508'den 29 milyon 142 bin 942'ye yükseldi.

TÜİK'in illere göre motorlu kara taşıtları 2024 listesine bakıldığında, trafikteki araçların en yoğun olduğu iller de belli oldu.

Bu rakamlara otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsayan kamyon, motosiklet, özel kullanımlı araç ve traktörler dahil.

Trafiği en yoğun il İstanbul

Trafikte en fazla araç 5 milyon 486 bin 7 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 2 milyon 613 bin 515 araç ile Ankara takip ediyor.

İzmir 1 milyon 822 bin 733 araçla trafikteki araç sayısında ücüncü, Antalya 1 milyon 466 bin 17 araçla dördüncü ve Bursa ise 1 milyon 159 bin 117 araçla beşinci sırada yer aldı.

Trafikte en fazla aracın olduğu 20 il ve araç sayıları

1-İstanbul: 5 milyon 486 bin 7

2-Ankara: 2 milyon 613 bin 515

3-İzmir: 1 milyon 822 bin 733

4-Antalya: 1 milyon 466 bin 17

5-Bursa: 1 milyon 159 bin 117

6-Konya: 868 bin 567

7-Adana: 830 bin 472

8-Manisa: 731 bin 816

9-Mersin: 776 bin 160

10-Gaziantep: 671 bin 290

11-Muğla: 662 bin 203

12-Hatay: 612 bin 927

13-Balıkesir: 594 bin 475

14-Aydın: 580 bin 250

15-Kocaeli: 527 bin 710

16-Denizli: 506 bin 642

17-Samsun: 460 bin 655

18-Kayseri: 454 bin 768

19-Sakarya: 361 bin 782

20-Tekirdağ: 328 bin 106