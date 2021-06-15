Trafikteki ağır hasarlı araç sayısı 2 milyonu aştı

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF), kaza sonrasında hasar alan ve ağır hasar kaydı işlenen araçların, şu anda 2 milyondan fazlasının trafikte olduğunu söyledi.

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF), 24 milyonluk araç parkında önemli bir yer işgal eden ağır hasar kayıtlı araçların yarattığı sorunlarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı, ağır hasar kaydı bulunan yaklaşık 2 milyon aracın trafikte dolaştığına dikkat çeken TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, kaza sonrasında hasar alan ve ağır hasar kaydı işlenen bu araçların, onarım aşamalarında ve tekrar trafiğe çıkışında hiçbir denetime tabii tutulmadığını söyledi.

Ünaldı, "Tüm sektörü baz aldığımızda, yaklaşık 25 bin araç onarımı yapan tamirhane ve servis merkezi mevcut. Bu sayının 1.500’e yakını yetkili servis, 4.000'i özel oto servisi, 20 bine yakını tamirhane olarak hizmet veriyor.

4 bin adet özel oto servisinden, sadece 812'sinin TSE 12047 ve 709’unun TS 13168 belgesi mevcut. Toplam adetin yüzde 40’ı oranında olan bu sayıyı artırmak için TOSEF olarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.

"20 BİN BELGESİZ ONARIM NOKTASI VAR"

Tamirhane tarafında durum çok vahim; 20.000 onarım noktası belgesiz ve yetersiz makine ekipman nedeni ile iptidai yöntemler ile ağır hasarlı araç onarımı yapmaktadır. TSE belgesi olmayan, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip kalifiye eleman çalıştırmayan oto servislerinin, ağır hasar kaydı işlenen hasarlı araçları onarması can güvenliği nedeniyle yasaklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Hiçbir denetime tabii tutulmayan ağır hasarlı araçların onarım süreçlerinde halen belirli bir standardın ve kontrol mekanizmasının bulunmadığını ifade eden Ünaldı "Can ve mal güvenliğini direkt tehdit eden bu araçlar, ikinci el araç pazarında da birçok dolandırıcılık vakasına konu oluyor. İki araçtan kaynakla tek araç ortaya çıkarılıyor, şasi doğru onarılmıyor, patlayan hava yastıkları yenilenmiyor." ifadelerini kullandı.

Teknik hiçbir denetime tabi tutulmadan tekrar yola çıkan pert kayıtlı araçların trafikten çekildiğini, fakat ağır hasar kayıtlı araçlar için aynı durumun söz konusu olmadığını, bu sebeple trafiğe tekrar çıkışında kontrolünün sağlanmadığını söyleyen TOSEF Başkanı, aktif ve pasif güvenlik donanımlarının trafiğe çıkış öncesinde kapsamlı şekilde kontrol ve testlerinin zorunlu kılınmasını talep ettiklerini ve çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

