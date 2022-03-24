Trafikteki araç sayısı 25 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 artarak 24 milyon 328 bin 780'den 25 milyon 385 bin 84'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. Buna göre, şubatta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12.3 azalarak 66 bin 567'ye geriledi.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 7.7 azalışla 3 bin 255'e düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ikinci ayında 63 bin 312 artmış oldu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.





TOPLAM TAŞIT 25 MİLYONU AŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 artarak 24 milyon 328 bin 780'den 25 milyon 385 bin 84'e yükseldi.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,3 azalarak 142 bin 396 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,9 azalışla 6 bin 217 olarak kayıtlara geçti.