Tüm modellere zam geldi: İşte Skoda mayıs ayı fiyat listesi

Haber Merkezi

Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan Skoda, Türkiye'deki otomobilseverleri ilgilendiren Mayıs 2025 fiyat listesini açıkladı.

Markanın resmi internet sitesinde yayınlanan listeye göre, tüm Skoda modellerinin fiyatlarında artış yaşandı.

SKODA'DAN MAYIS AYINA ZAMLI GİRİŞ

Skoda, mayıs ayı itibarıyla tüm model gamına zam uygulayarak sıfır kilometre otomobil almayı düşünenler için yeni bir maliyet tablosu ortaya koydu.

Bu zamlar, markanın popüler modelleri Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq'ı kapsıyor.

SKODA FİYAT LİSTESİ MAYIS 2025

Fabia 1 milyon 499 bin 900 TL'den 1 milyon 549 bin 900 TL'ye, Scala 1 milyon 689 bin 900 TL'den 1 milyon 724 bin TL'ye yükseldi.

Octavia'nın yeni başlangıç fiyatı 2 milyon 049 bin 900 TL olurken, Superb modeli ise 2 milyon 994 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.

Fabia > 1 milyon 499 bin 900 TL > 1 milyon 549 bin 900 TL

Scala > 1 milyon 689 bin 900 TL > 1 milyon 724 bin TL

Octavia > 1 milyon 999 bin 900 TL > 2 milyon 49 bin 900 TL

SuperB > 2 milyon 874 bin 900 TL > 2 milyon 994 bin 900 TL

Kamiq > 1 milyon 799 bin 900 TL > 1 milyon 834 bin 900 TL

Karoq > 2 milyon 384 bin 400 TL > 2 milyon 499 bin 400 TL

Kodiaq > 2 milyon 899 bin 900 TL > 3 milyon 49 bin 900 TL