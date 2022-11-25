Tüm Togg modelleri internet üzerinden satılacak

Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg, bayilik sistemini benimsemeyecek ve tüm modeller internet üzerinden satışa sunulacak.

Togg'un, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Gemlik Kampüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak olan Togg ve daha sonra gelecek modellerde bayilik sistemi olmayacak ve iş modeli değişecek.

Togg, sadece internetten satışa çıkacak

Togg'un piyasaya sürülecek tüm modelleri, yalnızca internet üzerinden satışa sunulacak ve bayilerde yer almayacak..

Müşteriler, deneyim merkezlerinde Togg'u test edebilecek

Togg'un bayilerde yer almayacak olması, müşterilerin aracı nasıl test edeceğini de akıllara getirdi. Bunu da düşünen şirket, araçları test etmek ve görmek için farklı illerde deneyim merkezleri kuracak.

2023 yılında 12 farklı noktada, 2025 yılında ise 35 farklı noktada söz konusu deneyim merkezleri karşımıza çıkacak.

Togg'un test edilmesini sağlayacak deneyim merkezleri, ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yer alacak.

Satış sonrasında ise Togg, 2023 yılında 25 sabit ve 8 mobil, 2025'te ise 30'dan fazla sabit ve 40'dan fazla mobil noktada hizmet verecek.

Esnek teslimat hizmeti

Son olarak Togg, esnek teslimat çözümlerini de benimseyecek. Bu çözümler, deneyim merkezlerinde veya satış sonrasında olabileceği gibi, eve teslimat olarak da karşımıza çıkabilir.



