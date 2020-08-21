Türk Traktör yeni üretim standartlarına geçti

Avrupa'da uygulamaya geçecek olan Tier 5 emisyon standartları düzenlemesi öncesinde Türk Traktör, standartlara uygun motor geliştirme sürecini tamamladı.

Avrupa ülkelerinde, çok yakında Tier 5 emisyon seviyesine sahip motorların kullanımını zorunlu kılan uygulama hayata geçecek ve birçok şirket bu standartlara uymak için çalışmalar yapıyor.

1994 yılından beri motor üreten, geçen yıl ise 500 bininci motoru banttan indiren TürkTraktör, Avrupa'ya ihracatını yaptığı ve Faz 3B emisyon seviyesine sahip New Holland T4S ile Case IH FarmallA traktörlerini, şimdi de AB'nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Tier 5 emisyon standartlarına uygun şekilde geliştirdi.

TürkTraktör ayrıca bu motorlara sahip traktörlerin ihracatına da başladı.





YERLİ MOTORLARIN ÜRETİMİ BAŞLADI

TürkTraktör Ar-Ge Merkezi'nin Türk mühendislerinden oluşan ekipler, Tier 5 motor geliştirme çalışmaları kapsamında tasarım ve test süreçlerini tamamladı. Tüm bu süreçlerin başarıyla tamamlanmasının ardından yeni nesil yerli motorların seri üretimi, Ankara'daki motor üretim tesisinde başladı.

Yerli Tier 5 motora sahip New Holland ve Case IH markalı traktörler, bu yılın ağustos ayından itibaren Avrupalı çiftçilerin kullanımı için başta Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa olmak üzere farklı AB ülkelerine ihraç edilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Avrupa'da Tier 5 emisyon standartları düzenlemesi yakın zamanda uygulamaya geçiyor. Mühendislerimizin çalışmaları ile en son teknoloji kullanılarak geliştirilen ve üretimi de tesislerimizde yapılan motorlarımızı geçtiğimiz ay üretmeye başladık.

Tarım sektöründe ilk kez Tier 5 emisyon standartlarına uygun motor üretmekten mutluluk duyduk. İlk olarak 10 adet yerli üretim Tier 5 motorlara sahip traktörlerimizin ihracatını gerçekleştirdik. Giderek artan bir trend ile üretimlerimiz ve ihracatımız devam ediyor olacak." ifadelerini kullandı.