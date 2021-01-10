Türkiye'de 2020 SUV segmentinin lideri belli oldu: Peugeot

Peugeot Türkiye, aralık ayında gerçekleştirdiği 4 bin 224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri oldu.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Bu durumun farkında olan üreticiler, artık su segmente daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Peugeot Türkiye, geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirdiği 4 bin 224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri oldu.

YIL GENELİNDE DE LİDER

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, ocak ayından aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 25 bin 960 adet SUV satışı ile marka, 2020 yılını da toplam SUV'da lider olarak tamamladı.

Toplam pazarda ise Peugeot Türkiye, yüzde 5,7 pazar payı ve 43 bin 674 adet satış ile markalar sıralamasında 5'inci sırada yer aldı.

Ocak ayında tüm Peugeot'larda yüzde 0 faiz seçeneği, sınırlı sayıda Peugeot'da 229 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.