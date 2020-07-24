Türkiye, Avrupa otomotiv satışlarında 6. sıraya yerleşti

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, haziran ayı sonunda Türkiye, Avrupa otomotiv satışlarında 6. sıraya yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil sektörü, normalleşmenin başlaması ve açıklanan yeni kredi paketleriyle yeniden yükselişe geçti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 24 azalarak 1 milyon 335 bin 802 adet satış gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 756 bin 553 adet toplam satış gerçekleşmişti.

TÜRKİYE AVRUPA'DA 6. SIRADA

Türkiye, haziran ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında altıncı, yüzde 30.2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında yedinci ve yüzde 30.2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında altıncı ülke olarak yer aldı.

Otomobil pazarı haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24.1 azaldı ve toplam 1 milyon 131 bin 843 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 491 bin 465 olarak kayıtlara geçmişti.

Hafif ticari araç pazarı haziran ayında yüzde 13.6 azaldı ve 177 bin 807 adede düştü. 2019 Haziran ayında 205 bin 740 adet satış gerçekleşmişti.