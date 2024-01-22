Türkiye, Ds Automobiles'in dünya genelindeki 4. büyük pazarı oldu DS Automobiles, Türkiye'de 2023 yılında gerçekleştirdiği 3 bin 511 adetlik premium otomobil satışıyla dünyada 4. sırada yer aldı.

AA & Ensonhaber

2023 yılında DS Automobiles, Türkiye'de kendi rekorunu kırarak 3 bin 511 adet premium otomobil satarak tarihinin en yüksek yıllık satış performansını gerçekleştirdi.

2022 yılını 1829 adetlik satışla kapatan marka, böylece 2023 yılında toplam satışlarını yüzde 92 artırarak iki kata yakın rekor bir yükseliş kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye, DS Automobiles'in dünya genelinde en büyük dördüncü pazarı konumuna yükseldi.

En çok DS 4 satıldı

Markanın, 2022 yılı sonunda pazara sunduğu DS 4, 2023 yılının ocak-aralık döneminde elde ettiği 1437 adetlik satışla segmentinin en çok tercih edilen ikinci modeli olma başarısını göstererek marka satışlarını domine etti.

DS Automobiles'in premium SUV modeli DS 7 de kendi segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olarak dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, bu yıl marka olarak ciddi bir ivme yakaladıklarını belirterek şunları söyledi: