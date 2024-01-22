Türkiye, Ds Automobiles'in dünya genelindeki 4. büyük pazarı oldu

2023 yılında DS Automobiles, Türkiye'de kendi rekorunu kırarak 3 bin 511 adet premium otomobil satarak tarihinin en yüksek yıllık satış performansını gerçekleştirdi.
2022 yılını 1829 adetlik satışla kapatan marka, böylece 2023 yılında toplam satışlarını yüzde 92 artırarak iki kata yakın rekor bir yükseliş kaydetti.
Bu sonuçla Türkiye, DS Automobiles'in dünya genelinde en büyük dördüncü pazarı konumuna yükseldi.
En çok DS 4 satıldı
Markanın, 2022 yılı sonunda pazara sunduğu DS 4, 2023 yılının ocak-aralık döneminde elde ettiği 1437 adetlik satışla segmentinin en çok tercih edilen ikinci modeli olma başarısını göstererek marka satışlarını domine etti.
DS Automobiles'in premium SUV modeli DS 7 de kendi segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olarak dikkati çekti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, bu yıl marka olarak ciddi bir ivme yakaladıklarını belirterek şunları söyledi:
DS Automobiles olarak, 2023 yılında Türkiye'de tarihi satış rekoruna ulaşmış olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı.
Bu rekor, ülkemizin DS Automobiles’in dünya çapında en büyük dördüncü pazarı olmasını sağladı. 2022 yılının sonunda pazara sunduğumuz DS 4, Türkiye pazarının büyük beğenisini kazandı.
DS 4 çok hızlı şekilde müşterilerin tercihleri arasına girdi ve 2023 yılını segmentinde ikinci sırada tamamladı.
Aynı şekilde DS 7 de segmentinde beşinci sırada yer aldı. 2023 yılında, DS markası olarak geçen yılın toplam satış adedini iki kata yakın bir büyümeyle geride bıraktık.
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