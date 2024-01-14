Türkiye, dünyada en çok Opel satılan üçüncü ülke oldu 2023 yılını rekor satışlarla kapatan Opel Türkiye, dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı.

AA & Ensonhaber

2023 yılında tarihindeki en yüksek satış rakamlarını yakalayan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, markaları dünya genelinde öne çıkardı.

2023 yılında satışlarını 74 bin adete yaklaştıran Opel Türkiye, 2022 yılına göre satışlarını yüzde 100’den fazla artırmayı başardı.

En çok Opel Corsa satıldı

Markanın 2023 satış grafiğinde en iyi performansı Opel Corsa gösterdi. 2023 yılında Türkiye’de en çok satan Opel, 20 bin 840 adet ile Opel Corsa oldu.

Corsa, Renault Clio ve Hyundai i20 modellerinin ardından Türkiye’de en çok satan üçüncü B hatchback otomobil olmayı başardı.

Türkiye dünyada üçüncü sırada

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yıl sonunda ulaştığımız 73 bin 865 adetlik satış, bizi global arenada da öne çıkardı. 2023 yılında Almanya ve İngiltere’nin ardından en fazla Opel satışı yapılan 3’üncü ülke konumuna yükseldik.

Elektrikli Corsa ve Mokka Elektrik, yılı yüksek bir performansla tamamladı. Corsa Elektrik 1.777 adetlik satışa ulaştı. Mokka Elektrik de 1.757 adetlik satışı yakaladı.