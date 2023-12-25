Türkiye, elektrikli araç satışlarında Avrupa'da kaçıncı sırada: Sıralama belli oldu Türkiye, adet bazında elektrikli araç satışlarını artırsa da pazar payı açısından Avrupa'nın biraz gerisinde kaldı.

ensonhaber.com

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobillerini üretiyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları ise her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı itibarıyla 28 milyon 365 bin 819'a yükseldi. Trafikteki otomobil sayısı da 15 milyon 44 bin 117 oldu.

2019'da trafikteki elektrikli otomobil sayısı 1000'i aştı. Aynı yıl trafikteki hibrit otomobil sayısı 13 bin 877'e, elektrikli otomobil sayısı ise 1176'ya ulaştı.

2023'te trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 otomobilin, 4 milyon 265 bin 339'u benzinli, 5 milyon 405 bin 634'ü dizel, 5 milyon 73 bin 404'ü LPG'li, 204 bin 764'ü hibrit, 59 bin 554'ü elektrikli oldu.

Ocak - Kasım 2022 döneminde 6 bin 214 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, Ocak - Kasım 2023 döneminde ise 54 bin 273 adet elektrikli otomobil satıldı.

Türkiye satışlarda kaçıncı sırada

Otomobil dünyasının nabzını tutan EBS Danışmanlık tarafından sağlanan veriler, Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları ile Avrupa'yı kıyaslıyor.

Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen elektrikli otomobil satışlarının, tüm satışlara kıyasla en yüksek olduğu ülke Norveç oldu.

Ülkede gerçekleştirilen otomobil satışlarının yüzde 83,49'unu elektrikli modeller oluşturdu.

Bununla birlikte; Avrupa ortalaması da yüzde 17,78 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Türkiye için yüzde 6,14 seviyesinde kaldı.

Türkiye, pazar payı açısından elektrikli araç satışlarında Avrupa'da 17. sırada kendine yer buldu.

Ancak yılın ilk 11 ayında gerçekleştirilen 54 bin 273 adet satış, satış adedi bazında Türkiye'yi 9. sıraya taşıdı.

.