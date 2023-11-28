Türkiye, elektrikli otomobil satış büyümesinde Avrupa'yı geçti Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı 10 ayda sadece yüzde 25 büyürken, Türkiye'de büyüme oranı yüzde 427'yi buldu.

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Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi hızla artıyor. Her ne kadar Türkiye'de elektrikli otomobil satışları Avrupa'ya göre düşük olsa da büyüme hızı söz konusu olduğunda zirvedeyiz.

Önemli teşviklerin olduğu Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı 10 ayda sadece yüzde 25 büyürken, Türkiye'de büyüme oranı yüzde 427 seviyesine çıktı.

Öte yandan, ülkemizde yüzde 6 olan elektrikli otomobillerin payı, Avrupa'da yüzde 14,6 seviyesinde.

Avrupa'da 2023'ün ilk 10 ayında toplam otomobil satışları yüzde 19 artışla 11 milyon 472 bin adede ulaşırken, elektrikli otomobil satışları yüzde 48,3 artışla 1 milyon 774 bine ulaştı.

Elektrikli otomobillerin payı da geçen yıla oranla yüzde 11,7'den yüzde 14,6'ya yükseldi.

Türkiye'de durum ne

Türkiye'de ise aynı dönemde otomobil satışları yüzde 67,8 artarak 749 bin 501 adede, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 784 artarak 43 bin 682 adede ulaştı.

Geçtiğimiz sene elektrikli otomobilin payı sadece yüzde 1,1 iken, bu sene 5 kat artarak yüzde 5,83'e ulaştı.

Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da 32 ülke arasında 9. sıraya yükseldi. Elektrikli araçların toplam satışlardan aldığı payda ise henüz 22. sıradayız.