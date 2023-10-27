Türkiye etkilenecek mi? ABD'de 176 bin Honda Civic modelinde sorun tespit edildi 2022-2024 yılları arasında üretilen 176 bin adet Honda Civic, ABD'de geri çağırma programına eklendi.

ensonhaber.com

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Civic modelleri, ülkemizde de oldukça popüler.

Japon otomobil devi, 2022 ila 2024 yılları arasında üretilmiş olan bazı Civic'lerde önemli bir sorun tespit ettiklerini duyurdu.

Honda'nın yaşadığı sorun, markanın tedarikçileri arasında yer alan Hitachi Astemo Americas isimli şirketten kaynaklanıyor ve kaza riskini artırıyor.

Ön tekerler fazla dönüyor

Açıklamaya göre söz konusu sorunun kaynağı kremayer dişlileri. Bu dişlilerin yanlış uzunlukta monte edilmesi, ön tekerleklerin olması gerekenden çok daha fazla dönmesine sebep oluyor. Bu da zamanla lastiklerin patlamasına yol açıyor.

Öte yandan, hatalı üretim nedeniyle Civic modellerinin yol tutuşunda da bozulmalar meydana gelebiliyor.

Yapılan açıklamalara göre, Honda'nın geri çağırma programı, 4 Aralık itibarıyla başlayacak ve etkilenen 176 bin model yakından incelenecek.

Şirket, bu tarih itibarıyla hatalı üretim yapılan Honda Civic sahiplerine ulaşacak ve onarım için servis randevusu oluşturacak.

ABD'deki Honda Civic modellerindeki sorun, Türkiye'deki araçları etkilemiyor.