Türkiye genelinde kış lastiği denetimi yapıldı

Türkiye genelinde yapılan kış lastiği denetimlerinde 64 bin 269 araç kontrol edildi, 89 aracın kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği belirlendi.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlamıştı.

1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek uygulamaya uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesiliyor.

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

TÜRKİYE GENELİ DENETİM YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 26-28 Şubat tarihlerinde ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

Uygulamalarda, 64 bin 269 araç/sürücü denetlendi, 89 aracın kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği belirlendi, 388 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, 39 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 4 bin 768 trafik kural ihlali tespit edilip işlem yapıldı.