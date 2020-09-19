Türkiye, ilk 8 ayda 5,5 milyar dolarlık otomobil ihracatı gerçekleştirdi

Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv firmaları, ocak-ağustos döneminde 5 milyar 509 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından elde edilen verilere göre; 2020 yılının ilk 8 ayında binek otomobil ihracatı, 5 milyar 509 milyon 677 bin dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA

Bu süreçte, otomotiv sektörünün ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkeleri geldi. En fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştiren otomotiv üreticileri, bu ülkeye 884 milyon 781 bin dolarlık ürün gönderdi.

Fransa'dan sonra ikinci sırada yer alan Almanya'ya 543 milyon 766 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Listenin üçüncü sırasındaki İngiltere'ye dış satım 478 milyon 158 bin, dördüncü İtalya'ya 474 milyon 788 bin, beşinci İspanya'ya ise 407 milyon 522 bin dolarlık satışlara ulaşıldı.

Sektör temsilcilerinin söz konusu 5 ülkeye yaptığı dış satım, toplam binek otomobil ihracatının yüzde 50,62'sini oluşturdu.





Ocak-ağustos döneminde İsrail'e 294 milyon 671 bin, Slovenya'ya 254 milyon 558 bin, Belçika'ya 249 milyon 12 bin, Polonya'ya 228 milyon 970 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI ARABİSTAN'DA YAŞANDI

Sektörün ihracatını büyük oranda artırdığı ülkelerden biri de Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 195 artarak 15 milyon 874 bin dolardan 46 milyon 901 bin dolara çıktı.

Otomotiv ihracatının artış trendinde olduğu pazarlardan Mısır'a dış satımda büyük artış görüldü. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat, geçen yılın 8 ayına göre yüzde 74,76 artışla 111 milyon 197 bin dolardan 194 milyon 328 bin dolara yükseldi.