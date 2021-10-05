Türkiye, LPG'li araç kullanımında Avrupa'da lider

Avrupa'daki LPG’li otomobil oranı da açık ara en yüksek Türkiye'de. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 verilerine göre Türkiye’de en az 4 milyon 661 bin LPG’li otomobil var.

Türkiye'de yola çıkan otomobillerin yüzde 36.4'ünü LPG'li araçlar oluştururken, bu seçenek ilk önceliği tasarruf olan tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Avrupa'daki LPG’li otomobil oranı da açık ara en yüksek Türkiye'de. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 verilerine göre Türkiye’de en az 4 milyon 661 bin LPG’li otomobil bulunuyor.

Türkiye’de LPG’nin benzin ve dizele göre daha ucuz olmasından dolayı LPG’li araç sayısı son yıllarda yükselmeye devam ediyor.

AVRUPA'DA TERCİH EDİLMİYOR

Türkiye’de otomobillerde LPG en çok tercih edilen yakıt türü olmasına rağmen Avrupa’da bir çok ülkede pek rağbet görmüyor.

Eurostat verilerine göre, Türkiye’den sonra Avrupa’da LPG’li araç oranı en yüksek ülke Polonya. Bu ülkedeki otomobillerin yüzde 14'ü LPG’li.

Üçüncü sırada yüzde yüzde 6,6 ile İtalya var. Dördüncü sırada ise yüzde 2,69 ile Kuzey Makedonya bulunuyor. Elektrikli araçlarla öne çıkan Norveç'te ise LPG’li araç sayısı sıfır.