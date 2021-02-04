Türkiye motosiklet sektöründe lider Honda oldu

Honda, Türkiye motosiklet pazarında 2020'yi 27 bin 375 adetlik motosiklet satışı ve yüzde 25 pazar payı ile kapatarak tarihindeki en yüksek pazar payını elde etti.

Honda, Türkiye motosiklet pazarında 2020'yi 27 bin 375 adetlik motosiklet satışı ve yüzde 25 pazar payı ile kapatarak, tarihindeki en yüksek pazar payını elde etti ve Türkiye'nin en çok satan motosiklet markası olma unvanını 6 yıldır elinden bırakmadı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye motosiklet pazarı, 2020'yi 108 bin 664 adetlik satış ve bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artış ile kapattı.

HER 4 MOTOSİKLETTEN BİRİ HONDA

Honda; gelişmiş teknolojileri, sportif performansları, üretim kalitesi ve farklı tasarımları ile motosikletseverlerin beğenisini kazanarak 2020 yılında da Türkiye'de satılan her 4 motosikletten biri olmayı başardı.

Son 6 yıldır Türkiye motosiklet pazarındaki liderliğini koruyan Honda, 2021 yılına da yeni modelleri ile iddialı başlayacak.