Türkiye, ocakta 75 ülkeye binek otomobil ihraç etti

Türkiye, geçen ay 75 ülkeye 823 milyon 851 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı. İşte otomobil ihracatında ocak ayı rakamları...

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen verilere göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin, geçen ay 2 milyar 267 milyon 426 bin dolarlık dış satımının yüzde 36,33'ünü binek otomobil grubu oluşturdu.

EN ÇOK İHRACAT FRANSA'YA

Otomotiv endüstrisinde "yan sanayi" ürün grubunun ardından en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci grupta yer alan binek otomobilde, en çok dış satım Fransa'ya yapıldı.

Sektörün en önemli pazarı olan Fransa'ya 175 milyon 150 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, bu gruptaki dış satımının yüzde 21,25'ine karşılık geldi.

İkinci sıradaki İtalya'ya 96 milyon 56 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör temsilcileri, üçüncü Almanya'ya 79 milyon 341 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Ocak 2021'de İspanya'ya 76 milyon 599 bin, Birleşik Krallık'a 44 milyon 427 bin, Polonya'ya 43 milyon 962 bin, İsveç'e 40 milyon 108 bin, Slovenya'ya 32 milyon 997 bin, Mısır'a 31 milyon 688 bin, Belçika'ya 28 milyon 653 bin dolarlık otomobil ihraç edildi. İhracatta ilk 10 ülkeden 9'unu Avrupa ülkeleri oluşturdu.

TUNUS'A REKOR ARTIŞ

Binek otomobil üreticilerinin bazı ülkelere gerçekleştirdiği dış satımda önemli artışlar yaşandı.

Sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülkelerden biri de Tunus oldu. Geçen yılın ocak ayında 631 bin 734 dolarlık ürün satılan Tunus'a bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat yüzde 476,65 artışla 3 milyon 642 bin 912 dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında İsviçre'ye ihracat, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 51,12 artışla 6 milyon 672 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Norveç'e ihracatını yüzde 37,23 artıran sektör temsilcileri, bu ülkeye 6 milyon 549 bin dolarlık otomobil gönderdi.