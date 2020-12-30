Türkiye, otomobil alma isteğinde açık ara birinci oldu

Yeni yapılan bir çalışmaya göre, 5 yıl içerisinde yeni araç alma ihtimali en yüksek kişilerin başında açık ara Türk vatandaşları geldi.

LeasePlan, küresel ölçekte lider araştırma şirketlerinden Ipsos ile birlikte oluşturduğu Mobilite İçgörü Raporu’nun "Yeni Normal" isimli kısmını yayınladı. Söz konusu çalışma, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkeden 5 binin üzerinde kişinin katılımıyla hayata geçirildi.

Araştırma kapsamında, dünyanın 22 farklı ülkesindeki sürücülere gelecek 5 yıl içerisinde bir araç satın alma veya kiralama niyetinde olup olmadıkları da soruldu. Sürücülerin yüzde 57’si bu soruya “Evet”, yüzde 28’i “Hayır” yanıtını verdi.

ARAÇ ALMA İHTİMALİ EN YÜKSEK TÜRKLER ÇIKTI

Raporda, gelecek 5 yıl içerisinde yeni araç alma veya kiralama ihtimali en yüksek kişilerin başında açık ara Türkler geldi. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 84’ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni bir araç satın almak veya kiralamak istediklerini belirtti.

Türkiye’yi yüzde 67 ile Yunanistan, yüzde 64’le İspanya takip etti. Raporda, Türkiye ve Yunanistan’da yaşayan vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan küresel ekonomik krizin ortasında bile yeni bir araç satın almayı düşünmesi dikkat çekti.

Mobilite İçgörü Raporu’nda Türkiye’nin elektrikli araçlara olan ilgisi ve iklim değişikliğiyle ilgili hassasiyetini ortaya koyan önemli bulgular da yer aldı

Türkiye, koronavirüs sonrası en yüksek iklim farkındalığı değişiklik yüzdesi olan ülkeler arasında iki ana başlıkta da zirvede yer aldı.

Rapora göre, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 81’i, “Hava kalitesini sürdürmeye yardım etmek için artık sıfır emisyonlu bir araç tercih etme ihtimalim daha yüksek” ifadelerine katılarak bu konuda diğer ülkeler arasında en yüksek tercihi yaptı.

Türkiye, salgın sonrası en yüksek mobilite tercihi değişiklik yüzdesi olan ülkeler sıralamasında da önde gelen ülkeler arasında yer aldı. LeasePlan’in araştırmasına katılan ülkeler arasında “Araç kullanımımla ilişkili maliyetlerden tasarruf etme yöntemleri bulmakla daha çok ilgileniyorum” sözlerine en çok katılan ülke ise yüzde 78 ile Türkiye oldu.

